La Sardegna a Rimini per il Ttg travel experience. Cuccureddu: “Puntiamo su un turismo di qualità e sostenibile”

La Regione Sardegna sarà tra le protagoniste della nuova edizione del Ttg Travel Experience, in programma a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2024. Con un ampio stand dedicato, la Sardegna porterà fisicamente i suoi tesori, dalle eccellenze dell’artigianato ai prodotti enogastronomici, fino alle tradizioni culturali e archeologiche, confermando la sua presenza in uno degli eventi più rilevanti per il settore turistico. La novità sarà la possibilità per i visitatori di vivere un’esperienza immersiva, grazie alla presenza diretta di tutti gli elementi rappresentati, che offriranno un assaggio autentico dell’isola.

Grazie all’impegno dell’assessore al Turismo, Franco Cuccureddu, la Sardegna presenterà una strategia turistica focalizzata sulla qualità, sostenibilità e destagionalizzazione, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio attraverso una promozione mirata a mercati internazionali e nazionali di fascia alta. “La nostra partecipazione al Ttg 2024 rappresenta un’occasione importante per consolidare un modello turistico che guarda oltre i grandi numeri e punta ad attrarre un pubblico qualificato e attento, in grado di apprezzare la qualità dei servizi, la sostenibilità e l’autenticità della nostra offerta turistica – spiega l’assessore Cuccureddu – Vogliamo costruire esperienze che durino tutto l’anno, integrando i nostri visitatori nel contesto naturale, culturale e sociale della Sardegna, e al tempo stesso preservando il nostro ambiente e le nostre tradizioni”.

Lo stand della Regione sarà il cuore pulsante della partecipazione isolana al Ttg, dove tutte le eccellenze presentate troveranno una concreta rappresentazione fisica. Non solo un luogo di promozione, ma un vero e proprio viaggio esperienziale alla scoperta dell’Isola: dall’artigianato artistico alle tradizioni enogastronomiche, tutto sarà presente in loco. Inoltre, lo stand ospiterà anche la presentazione dell’Isola di Sant’Antioco, con i suoi prodotti tipici, e due imperdibili degustazioni, una dedicata ai formaggi e l’altra ai vini tipici della Sardegna. Un’opportunità unica per immergersi nei sapori e nei profumi dell’Isola. Un’ulteriore iniziativa di grande rilievo sarà la promozione della manifestazione Saboris Antigus, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e artigianali di due storiche regioni della Sardegna centro-meridionale: la Trexenta e il Sarcidano. Queste aree, ricche di tradizioni e cultura, rappresenteranno un’importante testimonianza della biodiversità e della qualità dei prodotti locali, contribuendo a far conoscere ai visitatori del Ttg l’anima più autentica e antica della Sardegna.

La Sardegna si presenta al Ttg di Rimini con una visione chiara: promuovere un turismo sostenibile che valorizzi l’autenticità dei luoghi, delle tradizioni e del paesaggio, evitando fenomeni di overtourism. In un’ottica di rispetto dell’ambiente e delle comunità locali, l’Isola punta a destagionalizzare l’offerta turistica, promuovendo esperienze e servizi disponibili durante tutto l’arco dell’anno, non limitati alla sola stagione estiva. La strategia di promozione della Regione Sardegna si fonda su un’accurata raccolta e analisi dei dati turistici, essenziale per ottimizzare l’offerta e rispondere in modo adeguato alle esigenze dei visitatori e del territorio. Nel 2023, la Sardegna ha registrato un record di presenze nelle strutture ricettive, con 16.585.664 pernottamenti, equamente suddivisi tra turisti italiani e stranieri. Tra i principali mercati di riferimento, spicca la Germania, seguita da Francia e Svizzera. Particolarmente rilevante è stato l’incremento di visitatori provenienti da Spagna e Usa.

Tra i prodotti di punta che saranno presentati al Ttg, spiccano il turismo marino-balneare, il turismo slow e sostenibile, i borghi, il turismo attivo e gli eventi culturali e sportivi. Accanto a questi, le eccellenze enogastronomiche e artigianali e il patrimonio archeologico saranno al centro dell’offerta turistica trasversale, adatta a diverse tipologie di visitatori. La Sardegna guarda al Ttg 2024 come a un’occasione per promuovere una visione del turismo che metta al centro il benessere dei visitatori e delle comunità locali, puntando su una crescita economica sostenibile e sulla valorizzazione delle eccellenze locali. “Un impegno che coinvolge non solo gli operatori turistici, ma anche gli artigiani, i produttori locali e le comunità, con l’obiettivo di preservare e promuovere un territorio ricco di cultura, tradizioni e bellezze naturali”, ha concluso l’assessore.