Sospedere il concorso del Superenalotto, con un jackpot arrivato a 34 milioni e 400 mila euro, e donare i soldi agli ospedali. La proposta arriva dai consiglieri regionali di Leu, Daniele Cocco e Eugenio Lai, ed è indirizzata al Governo. “Sarebbe un modo per contribuire in maniera seria e coscienziosa a trovare soluzioni durante un’emergenza storica che sta angosciando il popolo sardo e italiano. Si trovi immediatamente il modo per mettere subito a disposizione degli ospedali questa cifra importante che non danneggerebbe il portafoglio di nessuno ma sarebbe un beneficio per tutti indistintamente”.