La Befana passerà anche sotto il palazzo della Regione, a Cagliari. E porterà tre sacchi di carbone al governatore Christian Solinas e ai suoi assessori, per contestare le decisioni della Giunta su industria e metano, servitù militari e fabbrica delle bombe di Domusmovas. Domani mattina, alle 11, in viale Trento, saranno le associazioni Sardegna pulita e Cagliari social forum a consegnare i tre sacchi. Ogni sacco ha una ragione, spiegano gli organizzatori. “A cominciare dalla scelta della Giunta di sostenere la metanizzazione e i lavori per la dorsale di distribuzione del gas”, è scritto in un comunicato. Poi c’è il caso dell’inquinamento industriale e dei fanghi rossi a Portoscuso, insieme a quello delle servitù militari. Infine, buona parte del carbone sarà consegnato anche per la fabbrica di bombe Rwm“. Su Facebook è stato il portavoce di Sardegna pulita, Angelo Cremone, ad annunciare il raduno: “La giunta Solinas non poteva aspettarsi certo altri regali dalla nostra Befana”.