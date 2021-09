Incidente diplomatico in occasione dell’incontro che si è tenuto oggi a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione sarda, tra il governatore Christian Solinas e la delegazione di parlamentari della commissione Agricoltura della Camera Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in commissione, ha infatti abbandonato Villa Devoto in segno di protesta.

“Il comportamento di Solinas nei confronti della commissione, oggi in missione formale nell’Isola per discutere della grave emergenza incendi, è inqualificabile e rappresenta un grave sgarbo istituzionale – scrive in una nota – quello di oggi era un incontro importante, convocato da settimane. Peccato che Solinas abbia deciso di disertare l’appuntamento”. In realtà il governatore si è presentato, ma – secondo Gadda – dopo “un’ora di inutile attesa”.

Che – aggiunge – “avremmo potuto riempire quantomeno proseguendo l’incontro con le organizzazioni agricole e i sindaci. Un comportamento di questo genere denota scarso rispetto verso le istituzioni, i cittadini e gli imprenditori sardi che da questo incontro attendevano risposte”. Infatti, spiega, “le ingenti risorse del Pnrr non arriveranno a pioggia, la Sardegna ha bisogno di politiche concrete per risolvere alla base il problema degli incendi. Desertificazione, abbandono delle aree interne e rurali da parte di imprese e cittadini perché mancano infrastrutture e servizi, pianificazione della gestione delle emergenze: di questo – conclude – avrei voluto parlare con il presidente Solinas, se ce ne fosse stata la possibilità”.

Fonti di Villa Devoto chiariscono all’Ansa che “l’incontro si è regolarmente svolto alla presenza del presidente della commissione Agricoltura di Montecitorio Filippo Gallinella“, che “il vertice è stato molto cordiale e costruttivo come testimoniano le immagini a disposizione di tutte le testate”, e che “tutti hanno manifestato apprezzamento per l’operato del presidente Solinas”. Le stesse fonti “si rammaricano della mancata partecipazione dell’onorevole Gadda che evidentemente aveva altri impegni, come testimonia il fatto che nel pomeriggio non fosse presente ai sopralluoghi nei territori colpiti”.