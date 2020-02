Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, è stato nominato in tre organismi del Comitato europeo delle Regioni. Farà parte dell’assemblea regionale e locale euromediterranea (Arlem) composta da rappresentanti eletti a livello locale e regionale dell’Unione europea e dei Paesi mediterranei suoi partner. Istituita nel 2010 dal Comitato europeo delle regioni in collaborazione con le associazioni territoriali attive in questo ambito, consente agli eletti delle tre sponde del Mediterraneo di rappresentare politicamente i loro enti locali e regionali, anche rispetto all’Ue e all’Unione per il Mediterraneo, mantenere il dialogo politico e promuovere la cooperazione interregionale.

Solinas è entrato anche in due commissioni tematiche del Comitato delle Regioni: la Econ (Politica economica) che si occupa di politica industriale, politica in materia di Pmi, politica economica e monetaria, governance economica e semestre europeo, mercato interno, commercio internazionale e dazi, appalti pubblici e politica in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; e la Coter (Commissione politica di coesione territoriale e bilancio dell’Ue) comprende i seguenti settori: coesione economica, sociale e territoriale, fondi strutturali e pianificazione territoriale, politica urbana ed edilizia abitativa, trasporti e reti transeuropee di trasporto, macroregioni, cooperazione territoriale e statistiche e indicatori regionali, bilancio annuale dell’Ue, quadro finanziario pluriennale e finanze locali e regionali. La Coter è anche l’organo incaricato di effettuare le valutazioni d’impatto territoriale (Vit) sulle proposte legislative dell’Ue e di gestire le attività congiunte Comitato delle regioni-Ocse, in ambiti come la qualità degli investimenti pubblici, il decentramento o lo sviluppo regionale, urbano e rurale.