Impianto fotovoltaico a Gonnesa, il Tar lo blocca applicando la legge sulla moratoria della Giunta Todde

Il Tar Sardegna ha respinto il ricorso per la realizzazione di un impianto fotovoltaico applicando la Legge regionale 5 del 2024, la cosiddetta moratoria voluta dalla Giunta guidata da Alessandra Todde per sospendere la realizzazione di impianti di energia rinnovabile nell’Isola per 18 mesi. La sentenza è stata pubblicata ieri e la notizia è stata riportata oggi dall’Ansa.



Il ricorso della Branduzzo Energia srl era stato presentato per la mancata autorizzazione da parte del Comune di Gonnesa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in località Moru Nieddu. “La notizia dimostra semplicemente che questa è una legge efficace, applicabile e tuttora vigente, nonostante quanto detto dai suoi detrattori e l’impugnazione da parte del governo – ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda -. Non sorprende, essendo una legge pensata per salvaguardare il territorio in attesa della legge sulle aree idonee in discussione in Consiglio Regionale”.