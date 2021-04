Ora è ufficiale, anche la Sardegna adotterà il sistema di prenotazione dei vaccini gestito da Poste italiane. L’Isola segue la strada già presa da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche, e Molise. Perché il sistema entri a regime, però, bisognerà aspettare: è necessaria infatti una fase di affiancamento del nuovo programma a quello attualmente in uso, transizione che dovrebbe durare un mese circa. Quello delle Poste è il sistema raccomandato dalla struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo e si caratterizza perché consente di coprire tutta la filiera: dalla prenotazione della prima somministrazione alla comunicazione della dose inoculata, fino alla prenotazione della seconda dose che, a seconda della tipologia di vaccino, va fatta dopo un certo numero di giorni. Questo portale inoltre può fare affidamento su due servizi fondamentali: un help desk, cioè un call center di tecnici pronti a risolvere i problemi dei medici e di tutti i vaccinatori iscritti, e un call center per gli utenti. La Regione ha deciso di aderire perché i numeri delle vaccinazioni e dei centri dove si erogano i servizi diventano ogni giorno che passa più consistenti, e Poste Italiane è già tarato per la gestione di queste complessità.

Il servizio di registrazione è principalmente sul web, ma se in Lombardia dal sito si possono scegliere la data, l’orario e il centro vaccinale più comodi per farsi vaccinare, ci sono Regioni in cui le Poste offrono altre scelte, come in Abruzzo dove ci si può prenotare anche al telefono, allo sportello Postamat oppure direttamente sull’uscio di casa con i postini che sono dotati di palmare.