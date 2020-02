Dopo le ormai tradizionali vacanze estive a La Maddalena (nella foto), che quest’anno ha dovuto interrompere per la crisi di Governo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tonerà presto nell’Isola. La visita è imminente. Il suo arrivo è atteso per il 24 febbraio a Sassari dove, secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, raggiungerà l’università per partecipare all’inaugurazione del nuovo anno accademico. In passato altri due predecessori avevano lasciato il Quirinale per raggiungere l’ateneo turritano in occasione della tradizionale cerimonia: il sassarese Antonio Segni e Giorgio Napolitano.