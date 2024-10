Il Governo Meloni taglia i fondi per le Università, il Pd: “Scure ancora più pesante per Cagliari e Sassari”

La scure del Governo Meloni cade sul Ffo, il fondo del finanziamento ordinario delle università: l’esecutivo lo ha tagliato di oltre 167 milioni di euro per il 2024, rispetto al 2023, facendolo scendere del 2,12 per cento da 8,134 miliardi a 7,978 miliardi per le università ordinarie. “In Sardegna il taglio è di 3.987.785 per Cagliari che scende del 3,13 per cento passando da 127 milioni a 123, e di 2.239.221 per Sassari con un taglio del 3,10 per cento rispetto al 2023 con il finanziamento che passa da 77 milioni di euro a 74 milioni di euro per il 2024″, denuncia il deputato sardo del Partito Democratico, Silvio Lai. Che aggiunge: “Si tratta di un taglio molto pesante per le Università in generale, in un momento nel quale sarebbero richieste risorse aggiuntive e non inferiori con le sfide tecnologiche che attendono la nostra società e molto più pesanti per l’Isola dove già la Regione è chiamata a finanziare ampiamente il bilancio accademico”.

L’ex segretario regionale del Pd e membro della Commissione bilancio prosegue: “In Sardegna il taglio è superiore alla media di oltre il 50 per cento e questo comporterà effetti sulla qualità della didattica come sugli adeguamenti stipendiali attesi e non del tutto compresi all’interno del Ffo, chiederemo di accedere ai documenti che hanno portato a questo taglio superiore alla media nazione per capire se ci sono motivazioni valide dopo le battaglie fatte nel 2015-2016 per rivedere alcuni criteri che penalizzavano le accademie isolane nella ripartizione.

Non sono certamente valide le giustificazioni della ministra Bernini che parla di aumenti negli ultimi 5 anni o di fondi Pnrr che non possono che avere un compito aggiuntivo e integrativo non certamente sostitutivo di risorse ordinarie. Sono tagli che poi alla fine finiscono per incidere sulle risorse regionali e locali e sui costi che debbono sopportare studenti e famiglie”.