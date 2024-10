Il Governo fa ricorso contro la legge che arruola i medici in pensione. Ma la Giunta precisa: “Il progetto non si ferma”

Il ricorso del Governo contro la legge regionale che consente l’arruolamento dei di medici in pensione non ferma i progetti pilota avviati sino al 31 dicembre. A precisarlo è la Regione con una nota in cui sottolinea che “non ci sarà alcuna interruzione dell’attività dei medici in pensione inseriti nei progetti pilota delle Aziende sanitarie regionali in seguito all’impugnativa del Governo“.

La nota dell’assessore Bartolazzi precisa anche che “i progetti sono tutt’ora in corso e che i professionisti arruolati proseguiranno nello svolgimento del loro incarico fino al termine previsto del 31.12 .2024“. L’impugnazione della norma regionale non è che l’ultima scena del film che racconta lo scontro tra la Regione Sardegna e il Governo. Non a caso anche ieri la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha attaccato l’esecutivo nazionale sottolineando che la manovra del governo Meloni “si conferma debole, incentrata su tagli e austerità, senza risorse concrete per le imprese e i giovani, arrogante con i più fragili e troppo timida sugli extraprofitti”.

Per la governatrice della Sardegna le scelte dell’esecutivo nazionale “danneggeranno milioni di cittadini visto che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti che non bastano neanche a compensare l’inflazione. Anziché continuare ad impugnare le leggi sarde, invito il Governo a dedicare le stesse energie e la stessa dedizione nel cercare di risolvere i problemi degli italiani”.