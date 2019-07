Eugenio Zoffili, commissario della Lega in Sardegna, lascia l’Isola per l’Emilia Romagna. Al suo posto come segretario regionale è stato nominato Guido De Martini, il primo deputato eletto nell’Isola col Carroccio. Il vicecoordinatore è il capogruppo in Consiglio regionale, Dario Giagoni. L’avvicendamento lo ha comunicato il vicepresidente nazionale, Andrea Crippa.

Zoffili ha affidato all’Ansa il suo saluto: “Mi hanno regalato una spilletta coi Quattro Mori. L’ho messa sulla giacca per ricordarmi ogni giorno trascorso in quest’Isola, girata in lungo e in largo. Abbiamo ottenuto grandi risultati e sono sicuro che raggiungeremo nuovi traguardi. Prometto che in Parlamento (Zoffili è deputato) continuerò a lavorare per la Sardegna”.