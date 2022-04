Il 25 aprile di Solinas e Biancareddu a La Maddalena: “Giorno di amicizia e orgoglio”

“L’anniversario della Liberazione è un giorno di celebrazione, di riflessione e anche di festa per far conoscere e riportare alla memoria i momenti che segnarono, dopo anni di dolore e distruzione, la fine della guerra e del fascismo, la riconquista della democrazia e della libertà del popolo. A distanza di settantasette anni questo , visti i tempi oscuri che stiamo vivendo, ed è quindi importante celebrare degnamente il ricordo della lotta per la Liberazione per promuovere i valori della pace e della solidarietà”. Lo dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas a La Maddalena nel corso di una cerimonia alla presenza dell’assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu, per ricordare i caduti della battaglia nell’isola de La Maddalena dal 9 al 13 settembre 1943.



“Sempre nel segno della libertà e della speranza. Il 25 aprile – ha detto ancora Solinas – rappresenta, ora più che mai, una data simbolo, un momento importante di riflessione per ritrovare i veri valori del nostro popolo. Valori indelebili di libertà, democrazia, pace e solidarietà. Bisogna sempre tenere viva la memoria per tramandare ai nostri giovani il significato più vero della parola pace.”



“Oggi – ha aggiunto Biancareddu – rendiamo omaggio al sacrificio dei nostri soldati, di giovani sardi che hanno trovato la morte con un atto di coraggio necessario per ridarci la libertà. Il piacere di essere qui, in quest’Isola per commemorare un giorno a noi tutti caro, la Festa della Liberazione. Un giorno simbolo di amicizia, fratellanza di sacrificio e orgoglio per noi sardi. Ai combattenti di allora, ed oggi alle associazioni combattenti, dobbiamo un ringraziamento che non finirà mai. Calamandrei – ha sottolineato ancora Biancareddu – diceva che per trovare la Costituzione devi andare sulle montagne. E invece no. Anche qui a La Maddalena troviamo una Costituzione, dove le ’43 c’è stato un tributo di sangue. Anche noi in Sardegna abbiamo dato un contributo per un valore che vale come l’amore. Se oggi possiamo considerarci uomini liberi lo dobbiamo al sacrificio di tanti eroi”.

[In copertina una foto d’archivio delle celebrazioni 2021]