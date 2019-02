“Insieme per Christian Solinas, insieme per governare la Sardegna”. È cominciata così la conferenza stampa congiunta al T-Hotel di Cagliari dove Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sono riuniti nel penultimo giorno di campagna elettorale. I tre big nazionali non hanno fatto giri di parole: “Dopo l’Abruzzo, vinciamo anche in Sardegna”. L’incontro coi giornalisti è cominciato intorno alle 17,15. Salvini e Solinas si sposteranno poi in piazza del Carmine per il comizio pubblico.

Berlusconi già prima di sedersi al tavolo per la conferenza stampa congiunta ha lanciato un primo affondo: “Citando il Presidente della Cei chiedo ai sardi di svegliarsi e farla finita con il governo del centrosinistra che ha fatto tanti danni e con i danni del governo attuale, di cui i 5s curano l’economia”, ha affermato.

I primi interventi dei big nazionali del centrodestra si sono concentrati sulla questione prezzo del latte e su quanto accaduto nel corso del tavolo di filiera a Roma, disertato dagli industriali. “Ho sempre detto mai un manganello sui pastori. Le posizioni si sono avvicinate, ma avviso che se qualche imprenditore vuole speculare sulla pelle dei pastori sardi avrò buona memoria: se qualcuno vuole fare il furbo con me ha trovato il ministro sbagliato”, ha affermato Salvini, puntando il dito contro gli industriali.

Berlusconi ha invece annunciato l’arrivo in Sardegna di una commissione di esperti dell’Unione Europea. “Abbiamo avuto io e Tajani un colloquio interessante con il ministro dell’Agricoltura europeo – ha evidenziato il leader di Forza Italia -: invierà una commissione di esperti in Sardegna. Ci ha detto che metterà a disposizione fondi europei per pubblicizzare il pecorino romano in tutte le tv europee”.