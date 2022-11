Gli esclusi dalla nuova Giunta fanno mancare il numero legale: Solinas avvisato

Il Solinas bis non porta pace nel centrodestra: oggi la seduta del Consiglio regionale è iniziata con due ore e mezza di ritardo per mancanza di numero legale. In Aula non si sono fatti trovare i consiglieri di Idea Sardegna più qualche onorevole dell’Udc, ovvero gli esclusi dal nuovo Esecutivo.

Idea Sardegna, gruppo guidato da Carla Cuccu e formato da Giovanni Antonio Satta e da Roberto Caredda, si aspetta una delega, mentre all’Udc non è arrivata la seconda casella in Giunta. Dello scudo crociato, oltre all’unico assessore Andrea Biancareddu, fanno parte Gian Filippo Sechi, Alice Aroni, Francesco Stara e Pietro Moro. Alla conta finale sono sette voti che a Solinas possono mancare in qualunque momento, questo è il messaggio.

La seduta sulla Omnibus è cominciata alle 12.30 E sarà una corsa contro il tempo, visto che la maxi variazione di bilancio da 210 milioni va approvata entro oggi, perché diversamente le risorse non possono essere spese in tempo. Il problema è che ci sono troppi emendamenti presentati della Giunta, ciò che rallenta l’esame in Aula.