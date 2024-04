Giunta Todde, ultimo fine settimana di trattative. Un tecnico d’area M5s per la Sanità, tre deleghe al Pd

Aveva annunciato che avrebbe presentato la Giunta alla prima seduta di insediamento del Consiglio regionale, in programma martedì 9 aprile. E così sarà. Questo fine settimana sarà decisivo per la composizione del nuovo esecutivo guidato da Alessandra Todde. Sono in corso le trattative per sciogliere alcuni nodi, che riguardano in particolare rappresentanza territoriale e di genere. Ma l’ufficialità non arriverà prima di lunedì, quando il Partito Democratico riunirà la direzione regionale a Oristano per parlare della Giunta.

I Dem hanno insistito sulla necessità di esprimere quattro assessori, in virtù del peso elettorale (è primo partito in Sardegna e nella coalizione) anche rispetto a M5s, che avrà due deleghe. Alla fine si chiuderà a tre, più la vicepresidenza della Giunta – per Giuseppe Meloni, che sarà assessore alla Programmazione – e la presidenza del Consiglio regionale. Quest’ultima andrà a Piero Comandini, segretario del Pd sardo: e la sua elezione dovrebbe garantire a Massimo Zedda di correre per le Comunali a Cagliari. In quota Dem salgono le quotazioni di Emanuele Cani all’Industria e di Ombretta Ladu all’Ambiente. Ai Cinque stelle andranno due deleghe: Sanità e Lavoro. Per la prima si fa il nome di un tecnico d’area, Antonio Davide Barretta, maddalenino, attuale direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria di Siena. Per l’altro assessorato si parla di Desirè Manca, ma non è detto che alla fine entri nell’esecutivo.



Per la Cultura circola il nome di Giuliana Altea, storica dell’arte e presidente della Fondazione Nivola: la sua nomina sarebbe in quota Sinistra Futura. Franco Cuccureddu dovrebbe ottenere il Turismo con Orizzonte Comune – l’alternativa è Carla Medau, ex sindaca di Pula – mentre ai Lavori pubblici potrebbe finire Antonio Piu dell’Alleanza Verdi Sinistra. Ancora incerta l’assegnazione dell’Agricoltura. Potrebbe andare a Uniti per Alessandra Todde con una figura tecnica o ai Progressisti con Gianfranco Satta. Il partito di Massimo Zedda potrebbe ottenere gli Affari generali e in questo caso Francesco Agus sarebbe un’opzione. La presidente della Regione esprimerebbe invece le caselle di Urbanistica e Trasporti ma ancora c’è forte riserbo sui nomi scelti.