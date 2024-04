Giunta Todde all’indomani della nascita. La presidente: “Subito risposte su lavoro, sanità e ambiente”

Lavoro, sanità e ambiente. Sono le tre priorità di Alessandra Todde all’indomani della presentazione ufficiale della Giunta in Consiglio regionale. “Voglio anche utilizzare l’esperienza istituzionale che mi porto dietro dall’aver fatto parte di due Governi, condividendo al più presto con gli assessori i miei rapporti consolidati nei ministeri e la consuetudine con i lavori – spiega la governatrice in un colloquio con Lapresse -. Abbiamo a disposizione la commissione bicamerale dell’insularità, grazie alla quale al di là della conferenza stato regioni possono esserci istanze portate avanti in modo prioritario. La conoscenza degli strumenti parlamentari e governativi credo mi aiuteranno anche nel governo della regione”.

La sua candidatura è stata sostenuta dal ‘campo largo‘ frutto di un accordo in primis tra Pd e M5s. Al momento a livello nazionale i rapporti si sono complicati: complici le Europee e la competizione per rosicchiare qualche percentuale in più e il caos che si è creato in Puglia. Secondo Todde l’alleanza nell’Isola non ne risentirà. “In Sardegna il campo largo è molto compatto, si sono creati rapporti umani solidi, c’è fiducia reciproca – spiega -. Credo che questo sia importante da una parte per ribadire l’autonomia della politica sarda rispetto a quelle che sono le dinamiche nazionali, dall’altra per dimostrare che non siamo un cartello elettorale ma un’alleanza che si è portata avanti con l’ambizione di voler governare i sardi e avere un rapporto leale e costruttivo anche con le opposizioni”.

Infine una riflessione su suo essere la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente della Regione Sardegna. “Essere una donna sarda, nuorese, mi ha aiutata ad avere fiducia quando altri non lo avevano e determinazione quando era semplice pensare che l’obiettivo non fosse raggiungibile. In questo le donne nuoresi sono particolarmente brave. Io mi sono ispirata a Grazia Deledda, che dopo aver vinto il Nobel per la letteratura, aveva risposto ai suoi detrattori, Pirandello prima di tutto, che ‘Tutto forse può essere vinto’. E io credo che essere la prima donna presidente della Sardegna è la dimostrazione di questo, che tutto, forse, può essere vinto”.