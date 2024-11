Giornata contro la violenza sulle donne, l’allarme di Desirè Manca: “Femminicidi nell’Isola aumentati del 200%”

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’assessora regionale al Lavoro, Desirè Manca, ha lanciato un appello per fermare la violenza di genere. “La strada non sarà semplice, sarà lunga e faticosa, ma siamo in tante e siamo in tanti, guidati dal principio cardine della libertà, e impegnati per tentare di scardinare i pregiudizi, per tentare di bloccare sul nascere i comportamenti discriminatori in tutti i contesti”, ha dichiarato.

L’assessora ha poi sottolineato la necessità di affrontare il fenomeno della violenza, che quest’anno ha registrato un incremento del 200 per cento dei femminicidi rispetto al 2023. “Oggi, 25 novembre 2024, per la Sardegna è un giorno triste: nella nostra isola i femminicidi sono aumentati in maniera drammatica. Dati allarmanti che impongono una riflessione in merito agli strumenti da mettere in campo per fermare questo massacro”, ha affermato l’esponente della Giunta Todde.

Particolare attenzione è stata rivolta all’omicidio di Francesca Deidda. “In questi giorni siamo ancora sotto shock per le notizie che riguardano quel brutale assassinio”, ha aggiunto.

L’assessora ha poi ricordato di aver presentato una proposta di legge contro la violenza di genere. “L’argomento mi sta molto a cuore, ma soprattutto perché in Sardegna occorre una presenza più forte delle istituzioni. Occorrono équipe di specialisti negli ospedali, strutture di accoglienza telefonica H24, campagne di sensibilizzazione. Cominciando dalle scuole, dobbiamo sensibilizzare la popolazione per costruire una società migliore”, ha concluso Manca.