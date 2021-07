In attesa di una soluzione definitiva della vertenza sul passaggio di cinquemila lavoratori Forestas nel contratto della Regione, si chiude intanto quella che ha riguardato la stabilizzazione di un migliaio di operai ex semestrali dell’Agenzia. Il Tar ha infatti respinto in via definitiva il ricorso contro la loro assunzione a tempo indeterminato presentato da un gruppo di dipendenti che avevano svolto attività lavorativa con vari contratti trimestrali, e che quindi auspicavano lo stesso trattamento da parte dell’Agenzia. “Il collegio – scrivono in una nota le segreterie regionali di Uila e Uil Fpl che si erano opposte al ricorso attraverso un lavoratore difeso dagli avvocati Giovanni Luigi Machiavelli e Caterina Usala – ha ritenuto il ricorso infondato, e (parole del Tar) non sarebbe potuto essere diversamente”. Infatti, “la peculiare procedura di stabilizzazione, indetta da Forestas, era diretta solo in favore degli operai titolari di contratti di lavoro semestrali, reiterati, con un maturato di almeno trentasei mesi”. I ricorrenti, invece, “erano titolari di contratti di lavoro trimestrali, reiterati sì, ma per un periodo inferiore a trentasei mesi”. I segretari di Uila e Uil Fpl, Gaia Garau e Giampaolo Spanu, esprimono “soddisfazione” per la pronuncia dei giudici amministrativi.