Finanziaria, scontro in aula sui fondi per la gestione dei rifiuti a Cagliari

Barricate del centrodestra su un emendamento della Giunta regionale alla Finanziaria in queste ore all’attenzione dell’aula – proposta poi approvata a maggioranza dopo un lunga serie di interventi dai banchi delle opposizioni – che prevede lo stanziamento di 9 milioni di euro a favore del Comune di Cagliari, nel triennio 2025-2027, per la gestione dei rifiuti urbani. “Un provvedimento illegittimo – tuona Franco Mula di Fdi prima del voto – di fatto si stanno utilizzando soldi pubblici per abbattere delle tasse comunali. Riflettete, perché ci state esponendo a ricorsi”. Concetti ribaditi, sempre per Fdi, da Emanuele Cera: “Mi meraviglio che colleghi sindaci della maggioranza non provino imbarazzo davanti a un emendamento di questo tipo. Vorrei capire cosa andranno a dire ai propri cittadini, dopo aver contribuito all’abbattimento dei costi sulla tassa del rifiuto della città di Cagliari, e invece lasciato un carico rilevante, gravoso in capo alle famiglie dei Comuni che amministrano”.

Quindi Piero Maieli, di Forza Italia: “Se fossimo sotto carnevale penserei a uno scherzo di pessimo gusto. Invece siamo a Pasqua, e ci riservate questa sorpresa. In quest’aula dovrebbe essere rappresentato in maniera uguale tutto il territorio sardo, non mi sembra che sia così. Vi state avvicinando alla campagna elettorale per le comunali nella maniera peggiore”. Per l’azzurro Giuseppe Talanas, “in quest’aula il mondo va alla rovescia, e allora diciamocelo chiaramente che questa squadra di governo non presta attenzione alle zone dell’interno, ai piccoli Comuni, non presta attenzione a quei territori disagiati da una viabilità che di certo non li aiuta. Ma si guarda solamente alla grande città dove vivono 500.000 abitanti, e dove arrivano quotidianamente migliaia di persone”.