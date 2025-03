Finanziaria da 10 miliardi, primo via libera in Consiglio: arriva il parere positivo della commissione Autonomia

Arriva il primo via libera alla manovra Finanziaria 2025-2027 predisposta dalla Giunta di Alessandra Todde. La commissione Autonomia del Consiglio regionale ha espresso nel pomeriggio parere positivo, con alcune osservazioni, sulle parti di competenza. Il voto è arrivato dopo le audizioni degli assessori agli Enti locali, Francesco Spanedda, e agli Affari generali, Maria Elena Motzo. Durante la riunione, Spanedda ha confermato lo stanziamento di 553 milioni di euro per il Fondo unico degli enti locali: “Si tratta della stessa cifra dello scorso anno- ha spiegato l’assessore-. Nella proposta iniziale la cifra era in aumento ma non è stato possibile incrementare il fondo per garantire l’equilibrio di bilancio. Questo è comunque un punto di partenza, ulteriori risorse potrebbero essere individuate in sede di variazione e assestamento di bilancio anche se non è la soluzione ottimale”. Sulla necessità di incrementare il fondo per consentire ai Comuni di garantire i servizi si sono pronunciati per la maggioranza i consiglieri Paola Casula (Sinistra Futura) e Diego Loi (Avs) e, per la minoranza, Stefano Tunis (Sardegna 20Venti). Osservazioni fatte proprie dalla commissione che proporrà alla giunta un incremento del fondo di 60 milioni di euro. Nel 2024, tra variazione e assestamento di bilancio, il fondo unico era stato incrementato di 80 milioni di euro.

L’altra osservazione della commissione riguarda l’erogazione di contributi alle associazioni di amministratori locali. Secondo il parlamentino presieduto da Salvatore Corrias (Pd) si tratta di una norma intrusa e per questo sarà chiesta un’ulteriore approfondimento agli organi competenti. La parte contestata riguarda il termine di 15 giorni dato alla commissione per esprimere un parere sui criteri adottati con delibera di giunta, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. Nessuna osservazione invece per le altre poste di bilancio: 600.000 euro per il funzionamento del Museo Man di Nuoro, 600.000 per gli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica, 1,4 milioni di euro per i precari della Città Metropolitana di Cagliari.