La firma ufficiale dell’accordo con la Regione è arrivata stamattina: la vecchia caserma dell’Artiglieria di Nuoro, in viale Sardegna, entra da oggi ufficialmente in possesso del Comune del capoluogo barbaricino. Il passaggio è stato sancito in presenza del direttore generale dell’assessorato agli Enti Locali Umberto Oppus, del rappresentante dell’Esercito, tenente colonnello Andrea Moricca, e il sindaco Andrea Soddu, nella sede del Genio Civile.

Un accordo che prevede appunto l’acquisizione della struttura, un’area di 6 ettari nel cuore della città, da parte del Comune, che in cambio ha ceduto allo Stato un’aerea della zona industriale di Pratosardo dove è stata costruita la nuova caserma che ospita 150 militari della Brigata Sassari e 50 civili. Nella vecchia caserma di viale Sardegna ora il Comune capoluogo barbaricino potrà programmare una serie di interventi, volti a trasformare l’ex Artiglieria un luogo della cultura, del benessere e della socialità. “È una giornata storica per la nostra città – ha commentato Soddu, presente all’incontro con la Giunta al completo -: abbiamo riacquisito un’area strategica della nostra città in cui investiremo buona parte dei finanziamenti ottenuti dallo Stato, attraverso il bando delle periferie, e dalla Regione con i fondi del Piano di rilancio del nuorese, più altre misure volte a valorizzare quello che è un grande patrimonio di tutti i nuoresi”.