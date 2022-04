Elezioni in Sardegna, 65 Comuni al voto il 12 giugno

È ufficiale: le elezioni Comunali in Sardegna saranno celebrate domenica 12 giugno, mentre due settimane dopo, il 26 giugno, sarà in programma il ballottaggio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale. I Comuni chiamati al voto sono 65 (200mila sardi in totale), due con oltre quindicimila abitanti (Oristano e Selargius) dove è previsto l’eventuale secondo turno di ballottaggio. Oristano è la provincia con più centri (19) al rinnovo di sindaci e Consigli comunali, seguita da Sassari (16), Sud Sardegna (14), Nuoro (13) e Città Metropolitana di Cagliari (3). Il 12 giugno, come in gran parte del Paese, sarà election day: elezioni amministrative e referendum sulla giustizia lo stesso giorno.

Ecco i centri dove si andrà al voto. Nella Città Metropolitana di Cagliari sono Pula, Quartucciu e Selargius. In Provincia di Nuoro: Bari Sardo, Bitti, Bolotana, Girsole, Lanusei, Lodine, Lula, Oniferi, Orune, Osini, Perdasdefogu, Sorgono, Teti. In Provincia di Oristano: Aidomaggiore, Ardauli, Baratili San Pietro, Bauladu, Gonnoscodina, Milis, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Oristano, Sagama, Sedilo, Seneghe, Siamanna, Terralba, Tinnura, Tresnuraghes, Uras, Zerfaliu. In Provincia di Sassari: Anela, Arzachena, Badesi, Bono, Calangianus, Erula, Florinas, Loiri Porto San Paolo, Olmedo, Ozieri, Padria, Santa Maria Coghinas, Semestene, Stintino, Tissi, Torralba. Nella Provincia del Sud Sardegna: Carloforte, Castiadas, Nurallao, Nuxis, Pimentel, Portoscuso, Samassi, San Sperate, Sant’Antioco, Serri, Siliqua, Siurgus Donigala, Vallermosa, Villasor.