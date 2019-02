Un appello al voto per sostenere la candidatura di Massimo Zedda alle imminenti elezioni regionali. L’hanno sottoscritto, con una lettera aperta, intellettuali ed esponenti del mondo dell’arte e della cultura in Sardegna passando per il teatro e la musica. Promossa dal jazzista di fama internazionale Paolo Fresu e dal regista teatrale e scrittore Giancarlo Biffi, da questa mattina, a mezzogiorno, circola sotto forma di post in decine di bacheche sui social network e da quando è stata pubblicata ha raccolto diverse altre adesioni. Ecco la versione integrale:

Noi ci fidiamo di Massimo Zedda,

in un mondo in cui la fiducia è un sentimento, un valore, in via di estinzione ci sembra estremamente corretto rinnovare la fiducia a una persona che nel tempo, per quel che è e soprattutto per quel che ha fatto, se l’è meritata.

Basta girare tra i paesi dell’isola per comprendere che il tempo dei “bla bla” o dei rattoppi, è terminato.

È giunto il momento di cambiare passo, tendere alla progressiva eliminazione degli errori. Ribadire la discontinuità con un difficoltoso passato, senza però scordare la memoria di chi si era e di dove si voleva andare. Quei sogni non sono morti, pulsano nel petto di coloro che credono che il destino dell’umanità non sia ancora stato scritto ma al contrario lo si possa costruire, migliorandolo, giorno per giorno.

Ogni atto comporta una conseguenza, a ogni causa si combina un effetto. Anche la scelta più insignificante può generare un vortice che potrebbe tendere a modificare lo stato presente delle cose.

È il momento delle scelte, occorrono altre parole per i futuri tempi che si prospettano all’orizzonte, poi se questi tempi saranno veramente nuovi o sarà un ripiombare nel passato, dipende solo da noi, dalle scelte che ognuno compirà.

È sufficiente viaggiare per l’Italia, l’Europa, il Mondo per capire quanto sia importante avere Massimo Zedda quale Presidente di questa inimitabile, unica, Regione.

Che il voto non ci rimanga in tasca.

I promotori: Paolo Fresu e Giancarlo Biffi.

Bruno Tognolini, Antioco Usala, Alberto Melis, Rita Atzeri, Laura Pisu, Aurora Simeone, Ornella D’Agostino, Fabrizio Casti, Manuela Fiori, Cristina Fiori, Claudia Urgu, Vincenzo De Rosa, Giovanni Schirru, Fabrizio Lo Bianco, Giuseppe Corrias, Giovanna Gravina Volonté, Giorgio Del Rio, Michèle Henriette Kramers, Puccio Savioli, Alessandra Tiziana Peana, Antonio Era, Antonella Anedda Angioy, Paolo Efisio Anedda Angioy, Virginio Anedda, Flaminio Mormile, Sofia Mormile, Stefania Pineider, Pierangela Abis, Marcello Fois, Filomena Campus, Paolo Piquereddu, Angelo Palmas, Sonia Peana, Maria Paola Cordella, Simona Serra, Chiara Giuliani, Mirko Ferruccio Ariu, Maura Fois, Susanna Mannelli, Riziero Moretti, Palmira Fracci, Riccardo Montanaro, Gloria Uccheddu, Gionata Loi, Francesco Sangiovanni, Marco Ghisu, Susanna Mameli, Massimo Gasole, Daniela Fenu, Riccardo Tanca, Dario Buonanno, Pietro Olla, Bruna Marras, Simona Savastano, Valentina Esu, Debora Farris, Efisio Fois.