Elezioni, con il “ripescaggio” di Bossi la Sardegna perde un parlamentare

Con il “ripescaggio” di Umberto Bossi nel collegio di Varese, la Sardegna perde un parlamentare. La viceministra del Mise, Alessandra Todde (M5s), era candidata sia nello stesso collegio del “senatur” in Lombardia, che in Sardegna. In caso di elezione in Lombardia, come era stato appurato in un primo momento, Todde avrebbe lasciato il posto a Sabrina Cherchi, candidata in Sardegna.

Così, invece, è saltato tutto. “È un tema di riconteggi, non c’entra la politica ma i tecnicismi di questa legge elettorale vergognosa – afferma Todde al quotidiano L’Unione Sarda -. Siamo dispiaciuti per aver perso un parlamentare sardo, ma in compenso il M5s ne sblocca due: uno in Calabria e uno in Umbria”.