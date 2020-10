Salgono a 35 i Comuni nei quali è stata presentata una sola lista (complessivamente sono 48) e che avendo superato il quorum del 50 per cento più uno dei votanti, hanno eletto il loro sindaco. A Villa San Pietro (Città Metropolitana di Cagliari) è stata eletta Marina Madeddu. Nella Provincia di Oristano, a Bidonì è stata eletta Ilaria Sedda, a Birori Silvia Cadeddu, a Norbello Matteo Manca, a Sennariolo Gianbattista Ledda e a Siamaggiore Davide Dessì. In provincia di Nuoro, a Ottana è stato eletto Franco Saba, a Onifai Luca Monne, a Loceri Gianfranco Lecca, a Noragugume Rita Zaru, ad Arzana Angelo Stochino, Infine in provincia di Sassari, ad Aggius è stato letto Nicola Muzzu, a Laerru Massimiliano Leonardo Manca.

Questi si aggiungono ai ventidue che hanno potuto festeggiare l’elezione già durante la prima giornata di voto. Nel Sud Sardegna, a Escolca è stato eletto Eugenio Lai, a Ballao Gianfranco Frongia, a Segariu Andrea Fenu, a Guamaggiore Nello Cappai, a Tuili Andrea Locci. Ancora nella provincia di Oristano, ad Asuni eletto Gionata Petza, a Curcuris Raffaele Pilloni, a Gonnostramatza Maria Agnese Abis e a Villanova Truschedu Margherita Camedda. In provincia di Sassari, a Bortigiadas è stato eletto Nicolò Saba, a Luogosanto Agostino Pirredda, a Bottida Ivo Nieddu, a Perfugas Giovanni Filiziu, a Romana Lucia Catte e a Sant’Antonio di Gallura Carlo Duilio Viti. In provincia di Nuoro, eletto a Ollolai Francesco Columbu, ad Austis Benedetto Pitzeri, a Lei Luigi Cadau, a Lodè Antonella Canu, a Osidda Antonio Doneddu, a Ussassai Francesco Usai. I sardi chiamati al voto sono stati 444.219.