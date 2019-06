“La sovranità appartiene al popolo non ai giochi di palazzo”. È la frase che accompagna la petizione avviata da Fratelli d’Italia anche in Sardegna per l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

L’avvio della raccolta firme era stato annunciato sul suo profilo Facebook dalla presidente di Fdi, Giorgia Meloni il 2 giugno scorso. “Oggi, Festa della Repubblica Italiana, Fratelli d’Italia rilancia la sua storica battaglia per chiedere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica. Perché la sovranità appartiene al popolo, non ai giochi di palazzo. Da domani partirà in ogni Comune d’Italia la raccolta firme per chiedere una coraggiosa riforma presidenzialista. È questa la Terza Repubblica che vogliamo per il futuro dell’Italia”.

Sul sito di Fratelli d’Italia è stato aperto uno spazio per la raccolta firme, mentre nelle varie città saranno posizionati gazebo informativi, dove gli interessati potranno firmare i moduli di adesione.