Einstein Telescope a Lula, confronto col Governo. Todde: “L’Isola sarebbe al centro della ricerca internazionale”

L’Einstein Telescope al centro di un colloquio tra la presidente della Regione, Alessandra Todde, e la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che ha illustrato gli sviluppi della candidatura italiana a ospitare l’infrastruttura Ue a Lula, nel Nuorese. Si tratta di un progetto per lo studio delle onde gravitazionali che avrebbe una ricaduta enorme sul territorio, proiettandolo al centro della ricerca scientifica internazionale.

“L’ex miniera di Sos Enattos è il sito migliore per ospitare Einstein Telescope – ha detto la ministra -, contribuendo così a rafforzare la leadership del nostro Paese nel contesto scientifico internazionale e per lo studio delle onde gravitazionali. La Sardegna è protagonista di questo straordinario percorso, motore di sviluppo, innovazione e progresso”.

“Il confronto di oggi è stata un’occasione necessaria e importantissima per ribadire la strategicità del progetto e la sinergia tra la Regione e il ministero”, ha detto Todde. “Questo è il primo di una lunga serie di incontri necessari per continuare a lavorare per la realizzazione nel Nuorese di questa iniziativa trasformativa che renderebbe la Sardegna il principale centro di ricerca al mondo sulle onde gravitazionali. Quando parliamo di Einstein Telescope non stiamo parlando di un lontano futuro, ma di un presente in cui è già necessario essere pienamente operativi. Regione e Governo sono al lavoro affinché questo progetto venga realizzato in Sardegna perché centrale non solo per la nostra Regione ma per tutto il territorio nazionale”, conclude Todde.