Una grande folla sta accogliendo il leader della Lega, Matteo Salvini, nell’Isola, un successo che ha potrebbe aver influenzato il suo alleato Luigi Di Maio che sembrerebbe intenzionato a rinunciare all’ultimo giro in Sardegna prima delle Regionali. Nelle scorse settimane era dato per probabile una sua visita nell’isola a pochi giorni dal voto, ma sembrerebbe che abbia annullato gli appuntamenti previsti. Sollecitato dai giornalisti del Foglio, lo staff del vicepresidente del Consiglio ha confermato il cambio di programma sarebbe legato all’ipotesi che il Movimento non si aspetta un trionfo alle Regionali: “Sennò ci abbinate il fallimento a livello nazionale”, è la risposta data ai cronisti.

Un anno fa alle Politiche i Cinque stelle hanno ottenuto in Sardegna il 42 per cento delle preferenze arrivando poi al governo del Paese dopo l’accordo con la Lega. Un successo che non hanno bissato il mese scorso, quando gli elettori del Cagliaritano sono tornati alle urne per scegliere il sostituto del deputato dimissionario Andrea Mura: quel seggio è andato al centrosinistra e il Movimento si è fermato al 28,9 per cento. In Abruzzo le Regionali sono andate al centrodestra, che ha battuto il centrosinistra lasciando la candidata M5s al terzo posto e anche in Sardegna gli ultimi sondaggi non danno i grillini favoriti per la loro prima corsa alle elezioni regionali.