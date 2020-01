Il Movimento 5 stelle cerca di mettere radici nel territorio e lancia la campagna per trovare i ‘facilitatori’ ossia quelle figure di vertice che dovranno in qualche modo guidare le attività dei pentastellati nell’Isola. Sono tre le categorie in cui in Sardegna si sono candidate complessivamente quindici persone tra volti nuovi e vecchie conoscenze come l’ex senatore Roberto Cotti e Francesco Desogus, candidato alla presidenza della Regione alle ultime elezioni. La prima è ‘Formazione e coinvolgimento’, poi ‘Relazioni interne’ (rapporti con gli eletti della regione, punto di supporto per le liste) e le ‘Relazioni esterne (rapporti con le associazioni e i comitati).

I candidati per la ‘Formazione e il coinvolgimento’ sono: Roberto Giovanni Cappuccinelli, 51 anni di Sassari; Francesco Desogus, 60 anni di Cagliari; Emanuele Matta 48 anni e Francesco Zirullo, 52 anni di Porto Torres. Sono cinque i candidati per le ‘Relazioni interne’: Roberto Cotti, 58 anni di Cagliari, Antonella Formica, 58 anni di Olbia, Alberto Manca, 36 anni di Nuoro, Luigi Pilloni, 62 anni di Sanluri, Alessandro Solinas, 31 anni di Oristano. Infine, sono sei quelli candidati per le ‘Relazioni esterne’ e sono: Silvia Caria, 29 anni di Assemini, Dino Delirio, 68 anni Selargius, Michele Falzoi 43 anni di Ozieri, Claudio Fancello, 44 anni di Dorgali, Maurilio Murru, 47 anni di Sassari e Roberto Ricciu, 49 anni di Cagliari.