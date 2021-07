“Buon lavoro al professor Massimo Deiana, nuovo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, la cui nomina è stata approvata poco fa in commissione Trasporti“. Lo scrive su Twitter, Raffaella Paita (Italia Viva), presidente della Commissione Trasporti della Camera. Deiana era stato consulente dell’assessore ai Trasporti Christian Solinas ai tempi della Giunta Cappellacci, per poi diventare titolare dell’assessorato con l’Esecutivo Pigliaru, che aveva lasciato nel 2017 per andare a guidare il sistema dei porti sardi. Dopo la presentazione delle candidature e le decisioni del Ministero, oggi è arrivata per lui una nuova nomina all’Authority.