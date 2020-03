“L’assessore alla Sanità Nieddu si dimetta immediatamente, serve un commissario per l’emergenza in Sardegna”. È quanto chiedono nove parlamentari e cinque consiglieri regionali del M5S. “In Sardegna alla catena di comando che serve per gestire l’emergenza Covid-19 mancano gli anelli essenziali. Per questo occorre che l’assessore Nieddu si dimetta subito e non si occupi più del Coronavirus, e che di concerto con l’amministrazione regionale si nominino sia un commissario straordinario per l’emergenza in Sardegna sia un commissario speciale ad acta per gestire l’Aou di Sassari”.

LEGGI ANCHE: I test coronavirus e quel finto acquisto: ecco tutti i retroscena sul ‘caso Nieddu’

Gli esponenti del M5S affermano che “in Sardegna, dove ancora deve arrivare l’ondata epidemica più violenta del coronavirus, la gestione dell’emergenza da parte dei decisori politici in loco è fra le più preoccupanti. I cinesi non hanno esitato ad esautorare le autorità di Wuhan e dell’Hubei, agli inizi del loro principale focolaio. Eppure non registravano un numero di operatori sanitari infetti da Coronavirus altrettanto sproporzionato quanto in Sardegna nella fase iniziale della progressione infettiva: gran parte dei nuovi contagi da noi è avvenuta all’interno dei presidi ospedalieri, un record che segnala un’anomalia acutissima”.

Ancora: “I sindaci sardi dichiarano di essere stati lasciati soli: dal nord al sud dell’isola i primi cittadini denunciano gravi carenze nelle comunicazioni in merito alla positività dei propri concittadini al virus”. Per gli esponenti del M5S “A questo si aggiunge l’imbarazzante caso dei test rapidi per scoprire la positività al virus”.

In un altro comunicato, i gruppi di Progressisti, M5S e Leu in Consiglio regionale chiedono “la nomina di un commissario che affianchi la Regione in questa fase, una persona d’esperienza che sia in grado di colmare le lacune organizzative e operative emerse sino ad ora. Tanti altri pesidenti di Regione hanno sentito il bisogno di essere affiancati da persone esperte e competenti. In Sardegna questo non è avvenuto, ed è sotto gli occhi di tutti l’inadeguatezza del presidente e delle persone da lui nominate che avrebbero dovuto gestire l’attuazione delle misure di contenimento del contagio”.