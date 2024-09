Corpo forestale, l’assessora Motzo: “Al lavoro migliorare l’efficienza nella tutela dell’ambiente”

Riorganizzazione e modernizzazione. Sono le parole che dovranno caratterizzare il futuro del Corpo forestale. A sollecitarlo sono state le organizzazioni sindacali nel corso dell’incontro con i vertici del Corpo e l’assessora agli Affari generali, personale e riforma della Regione, Mariaelena Motzo, che prima della riunione ha espresso “profonda vicinanza ai familiari di Michele Murenu“, il giovane forestale recentemente scomparso in un tragico incidente sul lavoro, ribadendo l’importanza di garantire condizioni di sicurezza ottimali per tutto il personale.



Le organizzazioni sindacali, esprimendo preoccupazione per le problematiche organizzative e di sicurezza, hanno ribadito la necessità di nuove assunzioni con un incremento significativo dell’organico, includendo nuovi agenti, sottufficiali e ufficiali. Inoltre, hanno richiesto l’avvio delle progressioni verticali per il personale attualmente in servizio, sottolineando la necessità di affrontare, con urgenza, le limitazioni operative legate all’età avanzata del personale.

Le richieste delle organizzazioni sindacali includono anche la creazione di un’unica area contrattuale specifica per il Corpo forestale, la riclassificazione del personale per valorizzare le professionalità esistenti, e l’istituzione di percorsi formativi costanti per la tutela della salute e della sicurezza, con l’operatività della scuola forestale in maniera strutturale.



“Da parte della Giunta – ha ribadito l’assessora Motzo – c’è la massima attenzione alle priorità e alle esigenze del Corpo forestale ed è necessario un processo di revisione e di modernizzazione delle attuali normative per rendere la struttura più efficiente e funzionale”.

L’esponente dell’esecutivo ha poi aggiunto: “Personalmente c’è tutto l’impegno a individuare, e adottare, soluzioni tempestive per affrontare le problematiche emerse nel corso dell’incontro, a definire in tempi brevi gli indirizzi al Coran (Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna) per l’avvio delle trattative sul rinnovo contrattuale e a reperire le risorse necessarie per la riclassificazione del personale, per le progressioni di carriera e per il servizio mensa. Questo incontro rappresenta un passo decisivo verso il rafforzamento e la modernizzazione del Corpo forestale, con l’obiettivo di garantire la massima efficienza e sicurezza per il personale e per la tutela dell’ambiente”.