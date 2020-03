“110,5 milioni di euro per contenere gli effetti della crisi, incrementando gli strumenti di credito, garanzia e sostegno a favore delle aziende sarde”. Così il presidente della Regione sarda, Christian Solinas, ha annunciato il via libera della Giunta alle prime misure contenute nel pacchetto chiamato “Antivirus per il Sistema Sardegna” a favore del mondo produttivo sardo e dei lavoratori colpiti dalla grave emergenza legata al coronavirus.

I provvedimenti sono contenuti in tre delibere. “Una parte significativa del fondo gestito dalla Sfirs pari a 20 milioni, sarà dedicata al settore turistico – spiega l’assessore alla Programmazione, Giuseppe Fasolino -, le cui difficoltà oggettive rischiano di riverberarsi anche su altri settori, mentre altri 25 milioni saranno impiegati per le altre imprese. Approvata anche una moratoria riferita ai finanziamenti alle imprese, con la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), e alle operazioni di leasing. Prevista anche l’attivazione di strumenti di credito innovativi e alternativi al tradizionale canale bancario”.