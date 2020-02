“La Sardegna è un’isola sicura”. Non ha dubbi il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha riunito l’assemblea per discutere l’emergenza coronavirus che, almeno per ora, non ha direttamente coinvolto la Sardegna con casi di contagio. Pais ha sottolineato che “i problemi sanitari sono sotto controllo anche grazie alle azioni messe in campo tempestivamente dall’assessorato regionale della Sanità”, guidato dal collega della Lega, Mario Nieddu. Il presidente Pais ha ribadito che “l’unica cosa da evitare è che la psicosi faccia più danni della malattia” e ha invitato a “una maggiore consapevolezza sugli ingenti danni economici che il coronavirus, che ad oggi non ha fatto registrare neanche un caso nell’isola, potrebbe causare alla stagione turistica ormai imminente”. All’orizzonte c’è il rischio che a pagare un conto eccessivamente salato sia il settore del turismo che rappresenta per l’Isola una fetta importante dell’economia. Ed è per questo che Pais ha chiesto che dalla Sardegna “parta un segnale di “tranquillità e serenità“. Durante il dibattito è stato difficile evitare di rimanere strettamente legati al confronto sanitario senza scivolare nella pratica più politica, incarnata da qualche attacco da parte dell’opposizione e una celebrazione ai meriti della Regione, nella gestione dell’emergenza, da parte della maggioranza.