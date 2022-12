Contributi fitto-casa sino a 2.500 euro per gli universitari che studiano fuori dall’Isola

“Sul sito della Regione è stato pubblicato il bando per l’attribuzione di contributi fitto-casa per l’anno accademico 2022/23, a favore di studenti sardi che frequentano corsi universitari in atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Lo annuncia l’assessore alla Pubblica istruzione, Andrea Biancareddu.

”Con questo atto – ha sottolineato l’esponente della Giunta – abbiamo voluto venire incontro alle giuste esigenze dei nostri studenti che frequentano corsi fuori dall’Isola. Ritengo sempre giusto sostenere la partecipazione dei nostri ragazzi alla vita universitaria ed aiutare soprattutto quelli con meno possibilità economiche”.



Il bando disciplina gli indirizzi e le modalità di attribuzione dei contributi destinati all’abbattimento dei costi relativi al canone di locazione. Per accedere ai contributi bisogna essere iscritti a corsi di Laurea triennale o magistrale, oppure a “corsi accademici istituiti presso scuole o istituti che costituiscono il Sistema dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam). Vale anche la frequentazione delle Scuole superiori per mediatori linguistici e delle Università pontificie”.

Lo stanziamento disponibile per l’intervento è pari a 1 milione e 800 mila euro, “a valere sulla competenza 2023 – spiega ancora Biancareddu -. Verrà suddiviso in modo proporzionale tra le categorie individuate in base al numero delle domande pervenute. Le eventuali somme residue che dovessero rendersi disponibili dopo l’assegnazione dei contributi, saranno utilizzate per eventuali scorrimenti delle graduatorie. L’importo massimo che può essere concesso ad ogni studente è di 2.500 euro annui“.

Spiegano ancora dall’assessorato: “Possono partecipare al bando gli studenti che, alla data di presentazione della istanza di contributo, siano in possesso dei requisiti e titoli d’accesso come la nascita in Sardegna e residenza nell’Isola da almeno cinque anni alla data di presentazione della istanza di contributo”. Ancora: è necessaria “l’appartenenza ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 35 mila euro, così come il possesso di un regolare contratto di locazione, valido per il 2022/23”. Infine: gli studenti che beneficiano del contributo non possono essere fuori-corso per più di un anno.

