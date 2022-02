Continuità aerea, allarme del M5s: “Impossibile prenotare un volo dopo il 15 maggio”

“Prenotare un viaggio in continuità aerea nella nostra isola per i mesi di giugno, luglio e agosto è impossibile, e i danni per il comparto sono già incalcolabili”.

Lo dichiara il capogruppo del Movimento Cinquestelle Roberto Li Gioi, a margine della discussione della manovra 2022 in Consiglio regionale. “Il 27 gennaio scorso l’assessore dei Trasporti, Giorgio Todde, ci aveva tranquillizzato, assicurando che dopo il 14 maggio i collegamenti aerei da e per la Sardegna non sarebbero mancati e che ci sarebbe stata continuità di servizio – spiega – ora apprendiamo che si è aperto un enorme buco nero che sta già mettendo nuovamente in ginocchio l’intero comparto turistico“.

Insomma, “non esiste un vero bando per la continuità aerea per la stagione estiva alle porte. Chiedo pertanto che l’assessore Todde, in occasione di questo dibattito sulla legge Finanziaria, venga in Aula a riferire le sue intenzioni, perché questo enorme buco nero apre scenari pericolosi per cui saranno necessari nuovi fondi a sostegno del settore”.

Allo stato attuale, aggiunge, “esiste già un periodo di paralisi dei voli, a partire dal 15 maggio, dopo la scadenza del bando di emergenza vinto da Volotea. Inoltre, la soluzione di una ‘finestra’ di quattro mesi che non prevede compensazioni per i vettori che viaggeranno in estate avrà sicuramente terribili ripercussioni sul numero di presenze. Sono infatti quasi scontati gli aumenti vertiginosi del costo dei biglietti aerei, poiché le politiche tariffarie saranno decise unilateralmente dalle compagnie aeree”.