Consiglio regionale, Franco Mula lascia Alleanza Sardegna e approda al gruppo di FdI

“Una scelta maturata nel tempo che mi consentirà di rafforzare l’azione politica in difesa dei territori marginali come il Nuorese che mi onoro di rappresentare”. Franco Mula commenta così la decisione di lasciare Alleanza Sardegna, nelle cui liste è stato eletto in Consiglio regionale, per approdare al gruppo di Fratelli d’Italia. “Non cerco poltrone – ha aggiunto Mula – il mio ingresso in FdI è finalizzato alla ricerca di un orizzonte più ampio, all’interno di un partito nazionale, che mi permetterà di avere un’interlocuzione più forte con il Governo per portare avanti le istanze delle zone marginali della Sardegna e lavorare a un riequilibrio territoriale”.

La decisione dell’onorevole Mula è stata ufficializzata in mattinata durante una conferenza stampa dai vertici nazionali e regionali del partito di Giorgia Meloni. “Con Franco Mula condividiamo da tempo idee e azioni politiche – ha detto il coordinatore regionale di FdI Francesco Mura – il suo ingresso ci consentirà di rafforzare la nostra presenza nel Nuorese, territorio tradizionalmente difficile per la destra”.

Con il passaggio di Mula, Fratelli d’Italia diventa il gruppo politico più numeroso in Consiglio con 7 consiglieri, uno in più di Forza Italia. Presto potrebbe essere ufficializzato anche il ritorno di Gigi Rubiu “prestato” ad inizio legislatura ad Alleanza Sardegna per poter costituire un gruppo autonomo. “Siamo felici che Franco abbia fatto questa scelta – ha detto il capogruppo di Fdi in Consiglio Paolo Truzzu – è una persona capace, radicata nel suo territorio. La sua presenza e la sua attenzione ai problemi dei territori più deboli ci darà una mano nel lavoro di squadra con le altre forze della coalizione per costruire un’alternativa al Campo Largo nel governo della Sardegna”. All’evolversi del quadro politico regionale guarda anche Francesco Mura: “Siamo in una fase insolita della politica – ha detto il coordinatore di FdI – non entro nel merito delle questioni giudiziarie, saranno i giudici a decidere sulla decadenza della Giunta. E’ però possibile un ritorno alle urne da un momento all’altro. Noi abbiamo il dovere di farci trovare pronti”.