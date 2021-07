“La scelta dell’onorevole Gallus non ci ha sorpreso, in primo luogo perché da tempo ha il vizietto di essere eletto da una parte e di andare dall’altra, in secondo luogo perché avevamo intuito da qualche settimana la frustrazione del collega”. Così il leader dei centristi, Giorgio Oppi sulla fuoriuscita dal gruppo Udc del presidente della commissione Sanità. Il decano dell’Assemblea sarda augura la “migliore fortuna per lui e per i suoi elettori”. Tuttavia, spiega, “sarà utile fare qualche precisazione”.

Innanzitutto, “Gallus, appena abbandonato il gruppo Sardegna 2020, fu accolto nella famiglia Udc con amicizia. Espresse anche l’ambizione di presiedere la commissione Sanità e, per accontentarlo, rinunciai personalmente ad essere presente nella commissione nella quale ho lavorato per anni”. Inoltre, prosegue Oppi, “da qualche tempo Gallus ha deciso di dover fare l’assessore della Sanità e per questo ha chiesto il nostro supporto. Noi, però, non siamo dei poltronari e, dunque, attendiamo di avere la rappresentanza che ci spetta a seguito di un confronto politico con il presidente Solinas”. Infine: “Mi spiace e mi addolora aver deluso le aspettative di Gallus, ma sono sicuro che la ‘lealtà e la correttezza’ da lui così sbandierate lo aiuteranno a raggiungere nuovi e prestigiosi traguardi”.