Giorgio Oppi, il grande capo dello scudocrociato sardo, mette a segno la seconda campagna acquisti dell’anno e nel palazzo di via dà vita all’intergruppo Udc-Cambiamo. Oppi ha chiuso l’accordo con l’ormai ex consigliere di Forza Italia, Antonello Peru, che a sua volta ha mollato Silvio Berlusconi per entrare nel partito di Giovanni Toti, il governatore della Liguria.

Dall’inizio della legislatura il gruppo di Oppi è raddoppiato: gli eletti erano tre, mentre adesso sono sei. Alle Regionali di febbraio oltre al leader dello scudo crociato erano stati eletti Gian Filippo Sechi e Andrea Biancareddu. A marzo il passaggio nell’Udc di Pietro Moro e Domenico Gallus che hanno scaricato a tempo di record la civica Sardegna 20venti di Stefano Tunis. Oggi il nuovo ingresso di Peru che diventa la quota di ‘Cambiamo’ in Consiglio.

L’Udc diventa adesso la terza forza del centrodestra dopo la Lega e il Psd’Az che hanno entrambi otto scranni. Con la perdita di Peru, Forza Italia passa da cinque a quattro, come i Riformatori. Il gruppo più piccolo è quello degli Fdi, che ha tre esponenti. Il centrodestra ha anche tre consiglieri nel gruppo Misto, di cui fanno parte lo stesso Tunis più Roberto Caredda e Valerio De Giorgi.

Domani la nascita dell’intergruppo Udc-Cambiamo sarà ufficializzata in una conferenza stampa. Ma dallo scudocrociato filtra che Oppi abbia seguito una sola bussola: portare nella propria orbita i moderati, come lo sono sempre stati i tre acquisti dell’anno. E sembra che non finisca qui. (al. car.)