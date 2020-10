Matteo Salvini conferma la sua tappa in Sardegna per sostenere i candidati a sindaco in vista delle Comunali del 25 e 26 ottobre. Adesso è disponibile il programma della visita: il leader della Lega giovedì 22 sarà in piazza Umberto I a Porto Torres (Sassari) alle 11, nel pomeriggio si trasferirà a Nuoro per essere in piazza Satta alle 15.45.

Si tratta di due dei quattro Comuni con oltre quindicimila abitanti nei quali è previsto un eventuale secondo turno di ballottaggio. Per il centrodestra, a Porto Torres correrà Alessandro Pantaleo, a Nuoro è in lizza Pietro Sanna. Il programma della visita è stato pubblicato su Facebook dal coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili, che però seguirà le manifestazioni a distanza, da casa sua, dove sta trascorrendo la quarantena perché risultato positivo al Covid-19.

