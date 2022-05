Comunali a Oristano, sorteggiata la posizione delle liste nelle schede

Dopo che la Commissione elettorale circondariale ha dato il via libera o a tutte le 15 liste liste presentate per le elezioni comunali del prossimo 12 giugno, ha effettuato il sorteggio per la posizione dei candidati alla carica di sindaco di Oristano e delle liste nelle schede e nei manifesti elettorali.

Il primo a sinistra sarà il candidato del centrosinistra Efisio Sanna sostenuto da PD, Sinistra futura per Oristano, PSI, Per Efisio Sanna sindaco, Oristano democratica e possibile e Movimento Oristano (in ordine di apparizione nella scheda). Segue poi il candidato del centrodestra. Massimiliano Sanna, sostenuto da Riformatori, Sardegna 20Venti, Popolari europei autonomisti sardi, Oristano al centro – UDC, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Partito sardo d’azione. Quindi Sergio Locci con Aristanis per costruire il nostro futuro (civica di area cattolica) e infine Filippo Murgia con Oristano identità e tradizione Filippo Murgia sindaco, nella quale ci sono esponenti di Italexit di Paragone e del Popolo della Famiglia.