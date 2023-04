Comunali 2023, si vota tra un mese. Occhi puntati su Assemini e Iglesias

Ad un mese dalle elezioni amministrative 2023 che in Sardegna si terranno il 28 e 29 maggio in 39 Comuni, è scaduto il termine per la presentazione delle candidature. Le attenzioni sono rivolte soprattutto ai due Comuni che superano la soglia dei 15mila abitanti e nei quali è previsto l’eventuale turno di ballottaggio, fissato per l’11 e 12 giugno: Assemini (Città metropolitana di Cagliari) e Iglesias (Sud Sardegna), dove si sono presentati tre candidati sindaco ciascuno.

Ad Assemini – attualmente guidata da un commissario – il Psd’Az, partito del governatore Solinas, non si presenta e il resto è diviso tra l’appoggio a Niside Muscas (Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia) e Mario Puddu, primo pentastellato a conquistare il Comune del Cagliaritano dieci anni fa, che ora, in rotta con il Movimento, guida una sua civica sostenuta anche da Riformatori, Udc, Sardegna 20Venti, Fortza Paris e Italia Viva. Il M5s, invece, appoggia Diego Corrias in un laboratorio politico in vista delle regionali con il Pd Verdi, Possibile, Partito socialista italiano.

A Iglesias la spaccatura del centrodestra è certificata dalla candidatura solitaria di Luigi Biggio, 45 anni, consigliere comunale uscente ed ex assessore delle Politiche giovanili con la giunta Perseu, sostenuto dal simbolo di Fdi, mentre il resto dei partiti appoggia, ma senza alcun simbolo, Giuseppe Pes che nelle quattro civiche porta esponenti del M5s (che qui non trova l’accordo conio Pd), Riformatori, Lega, Udc, Forza Italia. Il centrosinistra punta invece tutto sul sindaco uscente Mauro Usai, sostenuto da sette liste, oltre il Pd, Progressisti, Idea Sardegna e altre civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc.

In totale nella Città metropolitana di Cagliari sono due i Comuni al voto, in provincia di Nuoro e Oristano 12 (tra questi i più piccoli Soddì, 120 abitanti, e Boroneddu, 154), a Sassari 6 e nel Sud Sardegna 11. A Nuoro i Comuni più grossi, ma sempre sotto i 15mila abitanti: in particolare Macomer e Oliena, mentre nel territorio dell’Ogliastra vanno al voto, tra i maggiori, Tortolì e Jerzu.