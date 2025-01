Comparto unico, Urpi: “Traguardo necessario per il futuro della Sardegna”

“Utilizzando una metafora potremmo dire che il “comparto unico” appare come il tipico “Non finto sardo” di alcuni edifici, descrivendo un caso avvitamento politico amministrativo senza precedenti”. Così, ieri a Calangianus, il sindaco di Sanluri e consigliere regionale Alberto Urpi è interventuto nell’incontro con l’assessore agli Enti locali Francesco Spanedda e l’Anci sul tema del Comparto Unico.



Nel suo intervento ha ricordato che il Comparto unico è stato istituito con Legge 9 del 2006, che addirittura citava la nuova “Agenzia per la rappresentanza negoziale unica”, legge mai applicata “per la malattia italiana di approvare delle leggi che non producono effetti finché non interviene una legge ulteriore o successivi decreti attuativi. Leggi che diventano inutili negli effetti se poi restano solo sul buras”.



“È stata necessaria – ha proseguito – la spinta dei comuni sardi e dell’ Anci Sardegna, insieme ai Comitati per il comparto unico, per fare ripartire i ragionamenti sul tema. Nella scorsa legislatura nel 2023 sono stati compiuti due passi fondamentali: è stata istituita la Cabina di regia e sono stati stanziati 52 milioni di euro per il triennio, finalizzati a iniziare il graduale percorso verso il Comparto Unico”.



“Nel 2024 sono stati erogati i primi fondi messi a disposizione nel 2023, ma senza una legge attuativa, e senza una programmazione adeguata. Di quei soldi non si è speso neanche un euro a favore dei dipendenti degli enti locali – ha ricordato Urpi -: sono arrivati quando i comuni non potevano più fare variazioni di bilancio e senza avere normato il tetto del salario accessorio. Oggi stiamo operando con gli stessi strumenti definiti nella scorsa legislatura: cabina di regia fondi per il triennio, con soddisfazione accolgo l’unica novità sul tema: la proposta di legge 68 che si pone l’obiettivo di attuare il comparto unico, attraverso le indicazioni delle legge 9 del 2006″.



E ha aggiunto: “Va chiarito come la competenza per fare ciò sia del Consiglio Regionale e non della Giunta, attraverso il corretto percorso legislativo che la proposta sta seguendo sono fiducioso che presto approderà in aula, come sono fiducioso troverà unanimità di intenti delle varie forze politiche, i Comparto Unico è obiettivo di tutti, a cavallo tra le legislature. Finalmente si istituisce l’Aran, in maniera lungimirante in continuità con il Coran”.



“Le altre regioni a statuto speciale hanno istituito il comparto unico da tempo, attraverso un iter di circa 8 anni, in Sardegna dopo 20 ci accingiamo all’inzio della contrattazione – ha proseguito Urpi -. Perché l’unica via per il comparto unico sarà l’equiparazione del salario, non il salario accessorio, ovvero sarà necessario avere un contratto unico. L’auspicio è quello di andare avanti con coraggio, in commissione e in aula, anche dicendo qualche no. Questo è il momento del comparto unico regione e enti locali, inutile pensare di allargare a ogni altro comparto rischiando di rallentare ancora. Il Comparto unico è un obiettivo per la giustizia sociale, non solo per i lavoratori, ma per i cittadini e per le imprese, che necessitano di risposte puntuali dai 377 comuni della Sardegna, veri centri di spesa e erogatori di servizi nei territori. In alcuni comuni manca il medico di famiglia, tagli con il dimensionamento scolastico, se anche i comuni e le provincie smettono di dare risposte ci troveremo con una Sardegna in ginocchio.

“Arrivare invece al risultato del Comparto Unico significa anche combattere il fenomeno dell

spopolamento“, ha concluso.