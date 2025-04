Commissari sanità, M5s nega le frizioni col Pd: “Lavoriamo in modo compatto, nessuna crisi all’orizzonte”

“Abbiamo lavorato per un anno in maniera compatta e coesa, quindi sinceramente non vedo crisi all’orizzonte e problematiche in maggioranza. Ovviamente è giusto che le forze all’interno della coalizione dialoghino tra loro, e se è necessario un maggiore confronto noi siamo a disposizione”. Così alla ‘Dire’ Michele Ciusa, capogruppo del M5s in Consiglio regionale, sulle tensioni che agitano il campo largo isolano legate alle nomine dei commissari delle Asl. Fibrillazioni esplose dopo lo strappo degli assessori espressione del Pd, che domenica scorsa hanno disertato la riunione di giunta convocata appunto per le nomine in extremis dei manager.

“La maggioranza è coesa – ribadisce Ciusa – e l’ha dimostrato alla prova dei fatti con i voti in aula. Alla luce anche delle dichiarazioni delle ultime ore, l’analisi che posso fare è che tutte le forze del campo largo hanno voglia di continuare a lavorare per il rilancio della Sardegna. Noi come gruppo politico siamo aperti al dialogo e al confronto, proprio perché vogliamo mettere al centro le priorità della nostra terra”. Quindi, chiude il pentastellato, “bisogna lavorare in questa direzione, e penso che troveremo tutti gli strumenti necessari per portare avanti un dialogo proficuo”.