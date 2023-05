Classifica dei governatori più apprezzati, Christian Solinas ultimo a livello nazionale

Il presidente della Regione, Christian Solinas, è ultimo nella classifica dei governatori più apprezzati in Italia: chiude la graduatoria con il 20 per cento dei consensi. Solinas fa peggio di Renato Schifani (Sicilia) con il 26 per cento e di Francesco Rocca (Lazio) con il 30. A dirlo è un sondaggio Swg effettuato su un campione di 10.899 persone nel periodo marzo-maggio

Il presidente di Regione più apprezzato è Luca Zaia con il 69 per cento. Nel ranking dell’operato dei presidenti seguono a pari merito con il 64 per cento Stefano Bonaccini (Pd centrosinistra), governatore dell’Emilia Romagna e Massimiliano Fedriga (Lega) del Friuli Venezia Giulia. Con il 49 per cento dei consensi Vincenzo De Luca (Pd centrosinistra) ottiene il quarto posto. Tra i governatori del Sud c’è al quinto posto Roberto Occhiuto (Forza Italia), presidente della regione Calabria con il 45 per cento dei consensi.