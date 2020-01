I partiti più ‘piccoli’ del centrodestra si uniscono e lo fanno non soltanto con l’ipotesi di presentarsi con liste uniche ai prossimi appuntamenti elettorali, ma anche per alzare la voce nei confronti della coalizione e della Giunta guidata dal presidente, Christian Solinas. I segretari di Uds, Sardegna civica e Fortza Paris, Antonio Nicolini, Franco Cuccureddu e Gianfranco Scalas, si sono incontrati e sono arrivati alla conclusione che l’esecutivo “finora sembra ignorare alcuni dei punti fondamentali del programma elettorale del centrodestra, che ci si era impegnati ad affrontare ad inizio della legislatura”. L’insoddisfazione sui provvedimenti approvati in questi mesi dalla Giunta riguardano soprattutto il ritardo di “proposte concrete nel portare avanti gli impegni elettorali fondamentali, che erano stati indicati come necessari per una vera svolta delle politiche regionali per la crescita e lo sviluppo della Sardegna – spiegano i segretari – impegni che hanno portato al successo della coalizione di centrodestra con il contributo fondamentale delle nostre tre forze politiche”.

Non è stato fatto un elenco preciso delle presunte lacune, ma a preoccupare Nicolini, Cuccureddu e Scalas è il fatto che le riforme devono essere fatte nei primi mesi di legislatura e a questo si aggiunge “uno sfaldamento della coalizione visto che non esiste un organismo ed una sede, dove i partiti della coalizione che ha vinto con un consenso assai ampio, si possano confrontare sul programma e sui provvedimenti per attuarlo”. Da qui la necessità di sollecitare un incontro sia con i segretari delle altre forze politiche della coalizione, sia con il governatore, per “capire quale sia il ruolo dei partiti che hanno contribuito con proprie liste a far vincere le elezioni regionali”.

Ramoscello d’ulivo in mano per il capogruppo del Psd’Az, Franco Mula, pronto a “dare la mia disponibilità per un incontro di coalizione”. Per il sardista “è giusto riconoscere a chi ha contribuito alla vittoria delle Regionali un ruolo all’interno del centrodestra e loro lo hanno fatto in maniera importante”. Sulla stessa linea il vice coordinatore regionale e capogruppo in Consiglio della Lega, Dario Giagoni: “I loro rappresentanti hanno partecipato alla stesura del programma che sta diventando concreto in queste settimane”. Per l’esponente del Carroccio, “serve la massima attenzione per tutte le forze della coalizione perché tutti hanno dato un contributo fondamentale alla vittoria”.

M.S.