Il ministero dell’Interno ha preparato una nuova versione del modulo necessario per chiunque debba uscire di casa in questa delicata fase dell’emergenza coronavirus. Nella ultimo modello dell’autocertificazione è stato inserito un nuovo campo da compilare: bisogna dichiarare esplicitamente di non essere sottoposti “alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus Covid-19″. Il problema si è posto perché per ogni caso positivo che viene riscontrato, vengono messe in quarantena tutte le persone che sono entrate in contatto col contagiato. Solo in Sardegna, i casi positivi certificati sono ormai più di cento e significa che ci sono migliaia di persone che sono state a contatto col virus e possono essere anche positivi senza sintomi. Da qui la decisione di una stretta da parte del Viminale, che rende possibile l’uscita di casa solo nei casi già previsti in precedenza ma da oggi restringe il campo a chi non abbia avuto rapporti ravvicinati col virus Covid-19.

Il nuovo modulo da compilare per uscire di casa si può scaricare da qui.