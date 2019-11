“A Cagliari è finito il tempo delle piste ciclabili e della viabilità creativa”. Il capogruppo sardista in Consiglio comunale non usa mezzi termini per spiegare la sua opinione sulla rete di piste ciclabili lungo le strade cagliaritane. “Il gruppo Psd’Az in Consiglio comunale esprime totale contrarietà alle nuove piste ciclabili che hanno già ampiamente dimostrato la loro inutilità – attacca Roberto Mura -. Soprattutto in via Dante e in via Is Mirrionis, dove rappresentano più un rischio che un’opportunità di mobilità sostenibile”. L’affondo arriva proprio mentre vanno avanti i lavori per unire i tronconi di piste sparsi in mezzo alla città, come sta avvenendo in via Liguria dove l’intervento permetterà di prolungare il tratto di via Is Mirrionis verso via Bacaredda e via dei Giudicati. Ma il capogruppo sardista non ci sta: vuole fermare questa avanzata, portando avanti le istanze di chi non ama le piste ciclabili.

“La nostra maggioranza è stata eletta per dare un forte segno di discontinuità nei confronti del passato e lo deve dare, anche nella viabilità cittadina. I progetti ereditati ci pongono davanti a scelte necessarie per quanto difficili – aggiunge il capogruppo Psd’Az -. Ma la volontà popolare vale più dei lasciti di chi non si è accorto che il tempo della viabilità creativa è finito. Mettiamo al primo posto i cittadini e i loro bisogni quotidiani”.

Marcello Zasso