Tre giornate di lezioni e uno staff di ‘insegnanti’ di tutto rispetto. Il 18 gennaio prende il via la scuola politica dei Riformatori, un’iniziativa rivolta soprattutto ai giovani, ma anche a coloro che vogliono acquisire e approfondire nuove competenze. Infatti, i temi trattati nella tre giorni spaziano dal funzionamento della macchina regionale alla sanità, dall’economia agli effetti dell’insularità. Tanti gli ospiti che hanno dato la propria disponibilità per tenere le lezioni: Il 18 gennaio ci sarà il senatore del Pd, Luigi Zanda. Parleranno di come funziona la macchina regionale il costituzionalista, Gianmario Demuro, e Riccardo Porcu, direttore generale dell’assessorato agli Affari generali. Il pomeriggio è dedicato alla sanità con gli incontri presieduti da Francesco Nicola Zavattaro, direttore generale azienda Zero del Friuli, Giovanni Raimondi, presidente Gemelli e Ad Mater Olbia, Paolo Cannas, commissario del Brotzu e Marcello Giannico, direttore generale dipartimento finanziario Sanità Lazio.

Il 31 gennaio ci sarà il deputato della Lega, Giancarlo Giorgetti. Seguirà una sessione dedicata all’economia e all’innovazione, con il presidente dell’Osservatorio Banche Imprese, Salvatore Matarrese, e Rodolfo Panbianco, Academic Fellow Università Bocconi. Si proseguirà con Daniela Ducato e la sua Edilana, Pierluigi Pinna con Ab Insula, Alessandro Vagnozzi con J-Service. Pomeriggio dedicato alla comunicazione con Francesco Di Costanzo, presidente di Pa Social, e Fabrizio Meloni, giornalista e autore del libro ‘Comunicare la Salute. Ad aprire la terza giornata, il 15 febbraio, nel corso della quale è prevista la partecipazione del governatore, Christian Solinas, l’europarlamentare, Raffaele Fitto. Tema della mattinata sarà l’insularità, di cui si parlerà con Tommaso Edoardo Frosini, costituzionalista, docente universitario e vicepresidente Cnr; Michele Cossa, presidente della commissione speciale per l’insularità, Roberto Frongia, presidente del comitato e assessore regionale, Maria Antonietta Mongiu, presidente del comitato scientifico. Infine, la sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde, fotograferà gli effetti dell’insularità sui costi energetici. Chiuderà i lavori Mario Segni.