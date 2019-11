È sufficiente una giornata di lavoro del Consiglio regionale per far tagliare il traguardo al disegno di legge numero 74, la quarta variazione di bilancio, che vale circa 80 milioni di euro. Il testo è stato approvato con 31 voti favorevoli e 27 contrari. Nonostante il voto contrario da parte dell’opposizione, i lavori in aula si sono svolti in un clima tutto sommato sereno, anche perché le polemiche sono state spente prima di un eventuale scontro in aula. Il ritiro da parte del centrodestra di alcune norme considerate intruse da parte dei gruppi di minoranza, ha fatto sì che venisse meno l’opera di ostruzionismo messa in piedi dal centrosinistra e dal Movimento 5 stelle che avevano presentato 1.500 emendamenti che avrebbero rallentato notevolmente il lavori.

L’opera di mediazione portata avanti dal presidente della Regione, Christian Solinas, e dall’assessore al Bilancio, Giuseppe Fasolino, hanno permesso di evitare lo scontro frontale. Ed è stato proprio Fasolino durante il suo intervento nel dibattito a sottolineare che quella approvata si tratta di “una variazione che impiega l’uno per cento delle risorse del bilancio regionale ma che contiene interventi davvero interessanti per le famiglie”. L’esponente della Giunta si riferisce ai ai bonus per gli asili, per le imprese e per i tassisti, che potranno cambiare le auto o ammodernarle, e a favore dei Comuni colpiti dagli incendi della scorsa estate”. Il grosso degli investimenti, infatti, arriverà con la Finanziaria che, però, “potrà essere portata in aula solo dopo che il Parlamento avrà approvato la manovra nazionale – spiega Fasolino – perché nel bilancio dello Stato devono risultare le risorse aggiuntive dell’accordo storico siglato con Roma e che dovranno essere trasferite alla Regione”.

Nonostante il clima collaborativo, non sono mancate le frecciate tra maggioranza e opposizione. Dal centrodestra è stato il neopresidente della commissione Bilancio, Valerio De Giorgi (Misto), a presentare il disegno di legge che “interviene con una serie di altre norme su diversi settori, come Enti locali, sanità, infrastrutture, agricoltura e piano Lavoras”. Nonostante si tratti di “risorse limitate”, per De Giorgi questo assestamento “si inserisce in una strategia più ampia che caratterizzerà la prossima legge finanziaria”. La relazione di minoranza è stata fatta dal consigliere del Movimento 5 stelle, Alessandro Solinas, che ha riconosciuto a Fasolino “la capacità di mediazione” e ricordato come alcune “norme intruse e provvedimenti per l’agricoltura abbiano creato i maggiori contrasti”.

È stato durante la discussione generale che c’è stato lo scambio di frecciate arrivate dai banchi dell’opposizione. Il vice presidente della commissione Bilancio, Cesare Moriconi (Pd) ha sollevato dubbi sull’efficacia del disegno di legge soprattutto se “risponde alle esigenze dei sindaci, delle comunità e del mondo produttivo”. Il consigliere dei Riformatori, Michele Cossa, ha ammesso che l’assestamento di bilancio non sia ottimale ma “è importante farlo in tempo utile per consentire alle Regione di utilizzare le risorse entro dicembre. Auspico che vengano spese in tempi rapidi”. Sulla stessa scia il collega di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, che ha invitato a “non fare drammi per alcuni interventi puntuali perché accade quando occorre spendere i soldi in fretta. Adesso si lavori per il raggiungimento di obiettivi generali”.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità lo stanziamento da quasi 5 milioni di euro che permetterà di finanziare le domande che erano rimaste fuori graduatoria dal bando della legge sui contributi per le manifestazioni pubbliche di interesse turistico. Una cifra di 7,5 milioni sono destinati all’accesso delle famiglie ai servizi della prima infanzia con la riduzione delle rette per asili nido e per il servizio di baby sitter per i genitori lavoratori. Per i territori colpiti dagli incendi estivi sono stati stanziati 4 milioni, mentre cifre più ridotte saranno destinate ai Comuni per interventi di manutenzione e ristrutturazione di beni e strade.

Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, convinto che si realizzeranno “importanti interventi a favore di cittadini, imprese e amministrazioni comunali”. In ambito sanitario “sono stati stanziati circa 9 milioni di euro per la diffusione e implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot nei principali ospedali della Sardegna, nonché misure per migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, attraverso il sostegno delle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie anche per il tramite di un contributo economico per l’acquisto della parrucca”.

Due annotazioni importanti per la massima assemblea sarda: la prima è la solidarietà, espressa da tutto il Consiglio, nei confronti di Salvatore Corrias, che siede tra i banchi del Pd, sindaco di Banuei che nei giorni scorsi ha ricevuto delle minacce. La consigliera dei Progressisti, Laura Caddeo, a nome di tutte le componenti del Consiglio, ha pronunciato un breve intervento in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Poi tutte le donne dell’aula hanno letto alcuni brani ricavati da drammatici episodi di vita vissuta, scritti da donne vittime di violenza. Le testimonianze sono state lette da Maria Laura Orrù (Progressisti), Desirè Manca (M5s), Annalisa Mele e Sara Canu (Lega), Elena Fancello (Misto), Carla Cuccu (M5s) e Alessandra Zedda (Fi).

